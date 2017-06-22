Лозанна, Швейцария, 22 июня, 2017, 13:47 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) до октября текущего года может ввести новые ограничительные меры против России за возможные нарушения антидопинговых правил на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Об этом заявил президент организации Томас Бах в интервью The New York Times.

Иван Щилов ИА REGNUM Что стоит за допинг-атакой на Россию

«У нас (МОК) сложилось впечатление, что некоторые в России думали, что прошлое забыто, — говорит Бах. — Вы не можете забыть о том, что произошло в Сочи. Мы ясно дали понять: за то, что там было, нужно понести наказание».

Глава МОК не уточнил, насколько жесткими будут данные ограничения в отношени российских спортсменов. По его словам, для начала следует установить, насколько «глубоко укоренилась система манипуляций» в российском спорте.

«Чтобы принять какие-то санкции, нам нужно понять, насколько глубоко была укоренена система допинговых манипуляций (в России)», — сказал он.

Также глава МОК отметил, что, несмотря на то, что президент РФ Владимир Путин признал наличие допинговой проблемы в стране, некторые российские чиновники и парламентарии продолжают данную проблему игнорировать.

«Мы (МОК) видели, как президент России сказал: «Да, у нас была эта проблема, мы должны это признать», — сказал Бах. — С другой стороны, некоторые правительственные чиновники и парламентарии пытаются все игнорировать».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канадский профессор Ричард Макларен опубликовал состоящий из 2-х частей доклад о допинге в РФ. Первая часть доклада была представлена 18 июля 2016 г. В ней подводятся итоги расследования в допинговых махинациях на Олимпиаде-2014. Вторая часть доклада была представлена 9 декабря 2016 г. В ней утверждалось, что около 1 000 спортсменов из РФ якобы были вовлечены в механизм подмены допинг-проб. Данные доклада были переданы в МОК.