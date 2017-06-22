Брюссель, 22 июня, 2017, 13:47 — ИА Регнум. Возможность сохранения Великобритании в составе Европейского союза полностью не исключена, заявил журналистам 22 июня глава Европейского совета Дональд Туск перед открытием саммита ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«Некоторые мои британские друзья спрашивают меня, можно ли отменить Brexit? Я говорю им, что ЕС был построен на мечтах, которые казались невозможными, — завил Туск. — Поэтому — кто знает? Можно сказать, что я мечтатель, но не единственный».

Туск отметил, что официальный выход Британии из ЕС — это «тяжелый процесс». Тем не менее, Брюссель готов его решать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 июня британский министр финансов Филип Хэммонд заявил, что Великобритания должна как можно скорее разобраться с процедурой размежевания с ЕС, поскольку из-за неопределенности ситуации страна теряет большие объемы инвестиций.

Напомним, референдум о выходе Великобритании из состава ЕС состоялся год назад — 23 июня 2016 г. Большинство британцев поддержали Brexit.

Чтобы официально выйти из ЕС, Лондон должен выполнить финансовые требования Брюсселя в объеме €91−113 млрд.

Вопрос выхода Британии будет одним из важнейших тем саммита ЕС (22—23 июня), открывшегося в Брюсселе.