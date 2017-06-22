Туск назвал себя мечтателем, говоря об отмене Brexit
Брюссель, 22 июня, 2017, 13:47 — ИА Регнум. Возможность сохранения Великобритании в составе Европейского союза полностью не исключена, заявил журналистам 22 июня глава Европейского совета Дональд Туск перед открытием саммита ЕС.
«Некоторые мои британские друзья спрашивают меня, можно ли отменить Brexit? Я говорю им, что ЕС был построен на мечтах, которые казались невозможными, — завил Туск. — Поэтому — кто знает? Можно сказать, что я мечтатель, но не единственный».
Туск отметил, что официальный выход Британии из ЕС — это «тяжелый процесс». Тем не менее, Брюссель готов его решать.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 июня британский министр финансов Филип Хэммонд заявил, что Великобритания должна как можно скорее разобраться с процедурой размежевания с ЕС, поскольку из-за неопределенности ситуации страна теряет большие объемы инвестиций.
Напомним, референдум о выходе Великобритании из состава ЕС состоялся год назад — 23 июня 2016 г. Большинство британцев поддержали Brexit.
Чтобы официально выйти из ЕС, Лондон должен выполнить финансовые требования Брюсселя в объеме €91−113 млрд.
Вопрос выхода Британии будет одним из важнейших тем саммита ЕС (22—23 июня), открывшегося в Брюсселе.