Йошкар-Ола, 22 июня, 2017, 13:41 — ИА Регнум. Региональное отделение КПРФ в Марий Эл в рамках партийной конференции приняло решение об отказе от выдвижения кандидатуры для участия в выборах на пост главы республики. Коммунисты решили поддержать кандидата от «Единой России» — врио главы региона Александра Евстифеева, сообщает «7x7».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Член КПРФ из Йошкар-Олы Сергей Щеглов предложил для выдвижения свою кандидатуру, однако делегаты ее не поддержали. Кандидат, выдвигаемый организацией «Марий Ушем», Григорий Петров-Чоткар взял самоотвод. Депутат Госдумы РФ Сергей Казанков, чья кандидатура также называлась в качестве возможного выдвиженца, предложил поддержать Евстифеева.

С просьбой поддержать врио главы Марий Эл, который присутствовал на конференции, к партийцам обратился первый секретарь республиканского комитета КПРФ Иван Казанков. Он обосновал свое предложение необходимостью прекратить распри между оппонентами и начать сообща работать в целях восстановления экономики республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе выборов депутатов Госдумы VII созыва Марий Эл попала в число регионов, где единороссы уступили в одномандатных округах. Выборы в Госдуму коммунист Сергей Казанков выиграл с результатом 46% у представителя «Единой России», действующего на тот момент депутата Госдумы Ларисы Яковлевой.

На последних выборах главы Марий Эл в 2015 году единоросс Леонид Маркелов, на сегодня арестованный по делу о взятке, преодолел 50%-ный барьер и одержал победу. При этом представитель КПРФ, глава кировского обкома Сергей Мамаев заручился поддержкой 32,31% голосов избирателей. Примечательно, что жители Йошкар-Олы и Волжска поддержали кировского коммуниста-чужака.

В 2017 году Мамаев тоже был готов участвовать в выборах в Марий Эл, но партия решила, что он будет избираться в Кировской области, где составит конкуренцию врио главы региона Игорю Васильеву.

В ЦИК Марий Эл до настоящего момента подали документы о выдвижении на пост главы республики представители четырех партий. «Единую Россию» представит врио главы Марий Эл Александр Евстифеев. Кандидатом от ЛДПР стал координатор регионального отделения партии Альберт Федоров.

Также в выборах примет участие глава республиканского отделения «Гражданской платформы» Андрей Смышляев. От «Справедливой России» на пост главы претендует председатель совета регионального отделения партии Наталья Глущенко.

В единый день голосования 10 сентября жители Марий Эл выберут главу республики и депутатов Госсобрания региона шестого созыва по двум одномандатным округам.