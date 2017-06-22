Чита, 22 июня, 2017, 14:26 — ИА Регнум. В Чите сегодня, 22 июня, прошел митинг, посвящённый 76-й годовщине с момента начала Великой Отечественной войны. Как сообщает официальный сайт Забайкалья, на Мемориале боевой и трудовой славы отдать дань памяти землякам-забайкальцам — участникам Великой Отечественной войны — пришли ветераны, труженики тыла, учащиеся школ, студенты, представители общественности, исполнительной и законодательной власти города и края, военнослужащие. Всего более 500 человек.

Сайт Забайкальского края День памяти и скорби в Чите

Сайт Забайкальского края День памяти и скорби в Чите

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова напомнила собравшимся, что война унесла более 27 миллионов жизней.

«Ратные свершения вылились в единый всенародный подвиг, который длился 1418 дней. Более 175 тысяч наших земляков-забайкальцев воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Где бы они не сражались — в битве под Москвой, горниле Сталинграда или на Курской дуге — везде о них шла добрая слава. Наш Забайкальский край был важной, по сути прифронтовой зоной, поскольку здесь готовились материально-технические и людские ресурсы для фронта. Именно здесь закончилась Вторая Мировая война, когда наши войны-забайкальцы в течение 20 суток провели блестящую победную операцию. Мы помним всех — и тех, кто дошел до победы, и тех, кто ради победы не пожалел самого дорогого — своей жизни. В память о них горит вечный огонь на мемориале, установлены стелы, памятники, мемориальные доски в различных районах нашего края. Мы помним партизана Бадму Жабона, танкиста Базара Ринчино, разведчика Владимира Подгорбунского, летчика-истребителя Григория Онискевича, радиста Марию Гетало и многих других забайкальцев. Наша с вами задача — быть достойными той святой памяти наших прадедов и дедов. Вечная память советскому солдату и народу-победителю», — сказала глава региона.

Сайт Забайкальского края День памяти и скорби в Чите

В завершение митинга участники возложили цветы к вечному огню.

Сайт Забайкальского края День памяти и скорби в Чите

Как уже сообщало ИА REGNUM, из Забайкальского края на фронт ушли 175 тысяч солдат. Они сражались на всех фронтах, принимали участие во всех крупнейших сражениях — от Московской и Сталинградской битв до штурма Берлина. 98 жителей края стали Героями Советского Союза, 14 — полными кавалерами ордена Славы. За трудовые подвиги фронтовых лет 39 848 забайкальцев награждены орденами и медалями.