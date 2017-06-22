Минск, 22 июня, 2017, 13:40 — ИА Регнум. Погасить еврооблигации, выпущенные в 2011 году, планирует Белоруссия новым выпуском евробондов, пишет 22 июня газета «Белорусы и рынок».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Муза

Согласно сообщению, правительство республики размещает 22 июня два выпуска евробондов сроком на 5 и 10 лет. Общая сумма выпущенных облигаций составит $0,8−1 млрд. Отмечается, что проценты по евробондам составят 7−7,5% для пятилетних облигаций и 7,75−8% — для десятилетних.

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Средства, вырученные с продажи еврооблигаций, пойдут на погашение евробондов, выпущенных в 2011 году на сумму $800 млн со ставкой 8,95%, срок выплаты по которым заканчивается 26 января 2018 года. Благодаря этому Белоруссия погасит еврооблигации без задействования золотовалютных резервов республики.

Напомним, Белоруссия с 19 июня начала подготовку (road-show) к выпуску ценных бумаг путем встреч с потенциальными инвесторами и аналитиками из США и ЕС. Организаторами road-show выступят Citigroup Inc., Raiffeisen Bant International AG и Банк Развития Белоруссии.

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