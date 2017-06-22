Улан-Удэ, 22 июня, 2017, 13:19 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки площадь лесных пожаров увеличилась с 1.4 тыс. га до 1.7 тыс. га, об этом сообщает сегодня, 22 июня, пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ).

Лесной пожар

Стоит отметить, что за сутки было ликвидировано 11 лесных пожаров на общей площади 35 га. Сейчас продолжают действовать 12 очагов в Бичурском, Муйском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Северо-Байкальском районах и локализовано 4 очага.

По данным РАЛХ, на тушении пожара задействовано более 600 человек — сотрудники лесной охраны, местные жители, пожарные-парашютисты и сотрудники ФБУ «Авиалесоохрана». Работает более 100 единиц техники, а с воздуха пожары тушили 2 вертолета Ми-8.

Напомним, что в Бурятии из-за сложной лесопожарной обстановки действует режим ЧС. Доступ в лес для населения запрещен. Нельзя разводить костры, выжигать сухую траву, мусор и так далее.

Режим ЧС в лесах Бурятии был введён указом ВРИО главы региона от 13 июня 2017 года.