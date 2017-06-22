Чебоксары, 22 июня, 2017, 13:16 — ИА Регнум. В Чувашии продолжают выяснять обстоятельства убийства 11-летней девочки в Цивильске, тело которой нашли сегодня, 22 июня. В совершении преступления подозревают 23-летнего жителя города, который написал явку с повинной, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

СУСК по Чувашии Гараж, где нашли тело ребёнка

Пропавшую 15 июня 11-летнюю школьницу искали неделю. В поисках были задействованы не только правоохранительные органы, но и сотни волонтёров. Сегодня рано утром, 22 июня, её тело нашли в одном из гаражей Цивильска, которые были проверены после получения информация об их владельцах.

«После получения сведений о владельцах гаражей были определены лица, представляющие для следствия оперативный интерес. В ходе дополнительно проведенного осмотра находящихся в их пользовании гаражей тело девочки было обнаружено с признаками насильственной смерти. В последующем был задержан подозреваемый в совершении указанного преступления. Им является 23-летний житель города Цивильска», — сказал Олег Дмитриев.

В отношении мужчины решается вопрос об аресте. Расследование дела продолжается по признакам преступления, предусмотренного п."в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетней). Максимальное наказание по данной статье — пожизненное лишение свободы.

«Подозреваемый в 2011 году привлекался к уголовной ответственности за грабеж. Он написал явку с повинной. Все обстоятельства убийства устанавливаются», — сообщил Олег Дмитриев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пока искали девочку, прокуратура вскрыла факты ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей работниками школы, где училась девочка, а также комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Цивильского района. В надзорном ведомстве отмечают, что семья находилась в социально опасном положении, при этом профилактическая работа с ней на должном уровне не проводилась. Это «стало одной из причин оставления без надзора 11-летней девочки и её безвестного исчезновения». По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Читайте также: Прокуратура выяснила, почему пропала 11-летняя девочка в Чувашии

«В ходе следствия будет дана жесткая правовая оценка действиям всех ответственных должностных лиц как указанных субъектов профилактики безнадзорности несовершеннолетних, так и других заинтересованных учреждений и ведомств», — говорят в следственном комитете.