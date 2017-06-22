Москва, 22 июня, 2017, 13:11 — ИА Регнум. Вердикт Берлинского суда, который приговорил 24-летнего местного жителя к условному сроку за сексуальную связь с 13-летней русскоязычной девочкой Лизой, поражает своей гуманностью. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Sweetcredits.ru Суд

«Гуманность германского суда просто поражает, — подчеркнула дипломат. — Но расследование было объективным».

Напомним, ранее суд в Германии приговорил к условному сроку 24-летнего местного жителя, который подозревался в сексуальной связи с 13-летней русскоязычной девочкой по имени Лиза.

Читайте также: В Германии предъявлено обвинение по делу девочки Лизы