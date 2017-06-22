Ижевск, 22 июня, 2017, 13:10 — ИА Регнум. Оснащение комплекса ДВС позволило увеличить продолжительность полета до 12−15 часов. Также применение ДВС обусловило увеличение массы аппарата до 30 кг, что позволило применять различные полезные нагрузки массой до 5 кг. Полезная нагрузка представлена совмещенными тепловизором и видеокамерой с возможностью соответствующего увеличения изображения. Опционально на беспилотнике могут быть установлены лазерный дальномер или лазерный целеуказатель.

Kalashnikov.com Беспилотник готов к испытаниям

Планер выполнен со специальным отсеком для нагрузки, в который могут быть установлены аэрофотоаппарат или средства радиоэлектронной борьбы.

Запуск осуществляется мобильной пневматической пусковой установкой с электронным управлением с необорудованных площадок. Система посадки на надувную подушку обеспечивает сохранность оборудования и безопасность.

Концерн намерен завершить летные испытания в течение 2017 года, после чего комплекс будет готов к продажам.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в июне концерн начал серийное производство беспилотников, не имеющих аналогов в мире. Комплекс беспилотной разведки и наблюдения самолетного типа ZALA 421−16Е2 имеет основную особенность — небольшой вес в размере 7,5 кг.