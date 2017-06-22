Анкара, 22 июня, 2017, 13:10 — ИА Регнум. Движение «Хизмет», которое возглавляет религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, представляет угрозу для Японии, заявил 22 июня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Anadolu.

Турция

«Хизмет» в настоящее время очень активна в Японии и представляет для нее большую угрозу», — подчеркнул Чавушоглу.

Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что члены «Хизмет» имели связи с некоторыми иностранными спецслужбами.

«Мы отозвали порядка 25% наших дипломатов, так как они были связаны с «Хизмет», — отметил Чавушоглу.

Напомним, религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен и его организация «Хизмет» обвиняются Анкарой в попытке государственного переворота в Турции летом 2016 года. В ходе этой неудачной попытки погибли более 250 человек. Свыше 100 тыс. человек были уволены со своих должностей.

Сам Гюлен долгое время проживает в США, Анкара периодически отправляет запросы на его выдачу. Проповедник отвергает обвинение в попытке переворота.