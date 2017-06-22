Администрация города Ставрополя Слово «Помним»

Администрация города Ставрополя Свечи памяти

Ставрополь, 22 июня, 2017, 13:07 — ИА Регнум. С лапмадами в руках и слезами на глазах смотрели участники траурных мероприятий кадры документальной хроники о страшных днях войны. Среди собравшихся представители органов власти региона, сотрудники МВД и Росгвардии, казачества, волонтеры, жители и гости краевого центра, курсанты ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России.

Администрация города Ставрополя У мемориала «Вечная Слава»

Каждый, кто пришел в эту ночь на площадку у мемориала «Вечная Слава» повязал свою георгиевскую ленточку на «Дерево Памяти», отдав дань памяти погибшим и дань уважения всем пережившим тяжелые военные годы.

Администрация города Ставрополя В почетном карауле у мемориала «Вечная Слава»

Администрация города Ставрополя Сотни свечей в память о трагическом дне начала Великой Отечественной войны

Звук сирены и голос Левитана придавал мероприятию особую сопричастность к событиям трагического в истории советского народа дня — 22 июня 1941 года. Память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания.