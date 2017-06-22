Киев, 22 июня, 2017, 13:05 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко анонсировал встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном и переговоры «нормандской четвёрки». Об этом 22 июня сообщает телеканал «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

«Я хотел бы подтвердить, что у нас очень эффектная координация: 26-го числа нас пригласили встретиться с президентом Макроном в Париже. У него очень проевропейская позиция», — сообщил украинский лидер.

Порошенко добавил, что позже состоятся переговоры на уровне лидеров в Нормандском формате. Предстоящие недели он назвал очень важными и эффективными для Украины и Европы.

Пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко пояснил в своем микроблоге, что переговоры «нормандской четверки» пройдут по телефону.

21 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении встретиться с лидерами России, Германии и Украины перед саммитом «Большой двадцатки» в Гамбурге. При этом он отметил, что пока не готов представить собственную точку зрения на украинский кризис, сообщает Reuters.