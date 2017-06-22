Санкт-Петербург, 22 июня, 2017, 13:05 — ИА Регнум. В ночь с 23 на 24 июня 2017 года в связи с проведением праздника «Алые паруса» Петербургский метрополитен будет работать без перерыва. Об этом сегодня, 22 июня, сообщила пресс-служба подземки.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Праздник «Алые паруса»

Праздник выпускников «Алые паруса» начнётся 23 июня в 22:00 на Дворцовой площади. Здесь пройдет большое концертное шоу. В 00:40 начнётся пиротехническое шоу в акватории Невы. Кульминацией станет появление в пролете Троицкого моста бригантины под алыми парусами.

Как сообщили в метрополитене, всю ночь для пассажиров на вход и выход будут открыты все вестибюли станций метро, кроме вестибюля 1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюля 2 станции «Ленинский проспект», вестибюля 2 станции «Площадь Ленина», вестибюля 1 станции «Девяткино» (юг), вестибюля 1 станции «Московская», вестибюля 2 станции «Невский проспект», а также вестибюлей станций «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская» и «Спасская».

Как известно, перечисленные вестибюли имею «дублеров» — другие вестибюли или смежные станции, через которые можно будет войти в метро. Проход на станции в ночной период будет осуществляться по жетонам и электронным проездным билетам. Однако в кассах будут продаваться только жетоны.

Что же касается движения на поверхности, то здесь праздник «Алые паруса» приносит одни расстройства автомобилистам. Главным «раздражителем» стали ограничения проезда по Троицкому мосту, на котором монтируется светозвуковое оборудование для праздника. Уже несколько дней полностью закрыто направление моста от Троицкой площади к площади Суворова. Поток в этом направлении переведен на другую половину моста, с закрытием движения от площади Суворова к Троицкой площади.

Эти ограничения, как сообщало ИА REGNUM, уже привели к большим и продолжительным пробкам в центре Петербурга.

С 20:30 22-го июня до 05:00 23-го июня Троицкий мост будет полностью закрыт. Затем, с 13:30 23-го июня до 13:30 24-го июня, мост вновь будет недоступен для движения. По Дворцовой набережной от Троицкого моста к Дворцовому мосту введено одностороннее движение до 05:00 25 июня.

Также в связи с подготовкой и проведением праздника «Алые паруса» изменяются режимы работы и маршруты наземного общественного транспорта.