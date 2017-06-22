Барнаул, 22 июня, 2017, 13:08 — ИА Регнум. Институт «Стройпроект» приступил к разработке проекта «Обход Барнаула». В частности, речь идет об одной из наиболее важных его частей — моста через Обь в Первомайском районе Алтайского края. Он соединит Чуйский тракт с рубцовским и павловским направлениями в обход Барнаула, сообщает сегодня официальный сайт краевого Минтранса.

Светлана Шаповалова Алтайский край. Федеральная трасса

Реализация этого проекта позволит соединить две федеральные трассы — Р-256 «Чуйский тракт» и А-322 «Барнаул — Рубцовск — граница Республики Казахстан» — в объезд Барнаула с выездом на Павловский тракт. В конечном итоге это будет способствовать развитию и совершенствованию межрегиональных и международных транспортно-экономических связей Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, а также России с Казахстаном, Монголией, Китаем, Киргизией, Таджикистаном, Узбекистаном, Туркменией, поясняют чиновники.

Известно, что геологические исследования на объекте проводит компания «Стройизыскания». Ее специалисты при помощи буровой установки обследуют дно реки и берут грунт для дальнейших расчетов.

«Это очень важный этап работ, так как от полноты и достоверности материалов инженерных изысканий зависит эффективность проектных решений и стоимость будущего строительства», — отметил ведущий геолог компании Дмитрий Еремеев.

По оценке начальника Алтайавтодора Василя Мотуза, полностью проект должен быть готов к осени, после чего документы направят в Москву для проведения государственной экспертизы. Финансировать строительство будут из средств, собранных системой «Платон».

"Объект требует значительных вложений. Но речь идет о перспективе, в будущем транспортной системе города без «Обхода Барнаула» будет очень сложно», — считает начальник Алтайавтодора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, система «Платон» была введена 15 ноября 2015 года. Деньги, собранные через систему платежей, направляются в Федеральный дорожный фонд в качестве компенсации за разрушение дорожного покрытия трасс грузовиками массой более 12 тонн.

В Алтайском крае на средства «Платона» уже отремонтирован мост на трассе «Шипуново — Краснощеково — Курья» через реку Алей. На эту работу было потрачено более 82 миллионов рублей. При этом объект прошел реконструкцию впервые за всю его 40-летнюю историю.

Оказать поддержку проекту «Обход Барнаула» Владимир Путин поручил Министерству транспорта России в 2016 году. Предварительная стоимость строительства дороги может составить от 15 до 20 млрд. рублей.