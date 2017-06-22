Москва, 22 июня, 2017, 12:56 — ИА Регнум. Нефть марки Brent с майского пика просела более чем на 21%. Распродажи продолжаются на фоне неудачных попыток картеля ОПЕК+ сформировать устойчивый тренд на снижение мировых запасов нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

the3cats Нефть

«По мере того как ОПЕК+ снижает добычу американские сланцевые компании продолжают ее активно наращивать. По данным компании Baker Hughes работающих буровых установок в США становится все больше. Их количество растет уже 22 недели подряд, что четко свидетельствует о росте темпов добычи», — отметил эксперт.

По его мнению, «в краткосрочной перспективе у нефти есть неплохие шансы начать локальный рост. Вчера вышли данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов оказались позитивными. Запасы сырой нефти снизились на 2,451M баррелей за неделю, одновременно с этим сократились запасы бензина в США на 0,587М баррелей, что оказалось лучше прогнозов аналитиков».

«Однако в целом рынком данные были проигнорированы, но в случае если тенденция сохранится это позитивно отразится на нефтяных котировках. Кроме того, точками роста для нефти также могут служить возможное усиление разгорающегося конфликт среди стран Ближнего Востока», — пояснил Капустянский.

«В рамках сложившейся технической картины значимой поддержкой в долгосрочной перспективе выступает зона 44−45, следом 41−40 долларов за баррель. Ниже этих уровней до конца лета котировки вряд ли уйдут. Из ближайших сопротивлений стоит отметить 46,70 доллара за баррель далее уровень 53 доллара за баррель», — полагает эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, 22 июня нефть дешевеет на данных по добыче в США. Стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,09%, до 44,78 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI уменьшилась на 0,05% — до 42,51 доллара за баррель. В ходе торгов 21 июня цены на нефть снижались более чем на 3%.

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