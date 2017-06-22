Нью-Йорк, США, 22 июня, 2017, 12:59 — ИА Регнум. Латиноамериканские фондовые биржи 21 июня закрылись, в основном, потерями в день, когда на Уолл-стрит индустриальный индекс Dow Jones снизился на 0,27% после дальнейшего падения цен на нефть на международных рынках, сообщает El Comercio.

Эдгар Дега. Фондовая биржа. 1879

По завершению торгов индекс Dow Jones завершил сессию с показателем 21 410,03 пунктов, а S&P 500 отступил на 0,06%, до 2435,61 пунктов, в то время как индекс Nasdaq Composite вырос на 0,74% и остался на уровне 6233,95 пунктов.

Между тем, баррель техасской марки, ориентира для США, упал на 2,25% и закрылся на уровне $42,52, в то время как нефть марки Brent, европейский ориентир, потеряла 2,60% и завершила день в США на отметке $44,82.

При таком сценарии рынки Латинской Америки были склонны снижаться, за исключением биржи в Лиме, при резком падении в Буэнос-Айресе на 4,81%.

Биржа Сан-Паулу закрылась практически стабильной с основным индексом Ibovespa, упавшим на символические 0,01%, закрывшись на 60 761 пунктах после реализации операций на сумму 7,217 млрд реалов ($2,164 млрд).

Площадка Мексики упала на 0,10%, где индекс IPC остановился на 48 983,45 пунктах, со сделками на сумму 15,304 млрд мексиканских песо ($837,2 млн).

Биржа Буэнос-Айреса упала на 4,81%, где индекс MERVAL остановился на 20 614,35 пунктах после реализации сделок на 1,060 млрд аргентинских песо ($64,4 млн).

Биржи Чили, Колумбии и Уругвая также закрылись в минусе. И только площадка в Перу поднялась на 0,90%.

Напомним, цена на «черное золото» оказалась на самой низкой отметке за последние десять месяцев после того, как пришли новости о том, что запасы сырой нефти в США остаются на рекордных уровнях для этого времени года, несмотря на падение на прошлой неделе в два раза от прогноза аналитиков.