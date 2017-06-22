Москва, 22 июня, 2017, 12:44 — ИА Регнум. Попытка рубля скорректироваться 21 июня снова не увенчалась успехом, и отечественная валюта продолжил отвесное падение к иностранным коллегам, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов оказались позитивными. Запасы сырой нефти снизились на 2,451M баррелей за неделю, одновременно с этим сократились запасы бензина в США на 0,587М баррелей, что оказалось лучше прогнозов аналитиков. Однако рынки фактически проигнорировали статистику. Не последовало даже стабилизации цен, не говоря уже о переломе негативной тенденции», — пояснил эксперт.

«В этой связи падение валютной пары usd/rub может усилиться до отметки 60. Но в целом по-прежнему ожидается начало коррекции. Тем более, что впереди начало налогового периода», — считает Капустянский.

По его мнению, «в свою очередь нефть, несмотря на сильное падение, как раз в краткосрочной перспективе может поддержать рубль. Точками роста для нефти сейчас могут служить возможное усиление разгорающегося конфликт среди стран Ближнего Востока».

«Сейчас видно втягивание новых действующих лиц. Накануне последовали обвинения Ирана в поддержке терроризма со стороны Саудовской Аравии. А также начало словесных интервенций со стороны картеля ОПЕК+, который может активизироваться, с целью поддержки цен на рынке черного золота», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, официальные курсы доллара США и евро выросли к рублю на 22 июня. Об этом свидетельствуют данные Банка России. Официальный курс доллара вырос на 1,42 рубля и составил 60 рублей. Официальный курс евро увеличился на 1,47 рубля и составил 66,79 рубля.

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