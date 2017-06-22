Администрация города Махачкала Свечи памяти

Махачкала, 22 июня, 2017, 13:41 — ИА Регнум. В нем приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, молодежные активисты, волонтеры, сотрудники силовых структур, жители республики.

Акция началась с торжественного митинга, на котором выступили сотрудники администрации города, руководители военно-патриотических движений, ветераны военной службы, краеведы и историки. Память погибших почтили минутой молчания, после чего направились к памятнику Воину-освободителю и возложили у него цветы. Молодежь организовала арт-инсталляцию «Пятиконечная звезда».

Акция «Свеча памяти» прошла по всей России. Было зажжено не менее 27 млн свечей. В акции приняли участие более 1200 городов России и стран ближнего зарубежья. Впервые мероприятие было проведено в 2009 году в Санкт-Петербурге. Тогда, в 65-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда горожане выключили свет в квартирах и зажгли свечи в память о погибших. А городские службы зажгли огни на Васильевском острове, которые выглядели как гигантские свечи. С тех пор акция стала стала проводиться ежегодно.