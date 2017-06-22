Ростов-на-Дону, 22 июня, 2017, 12:36 — ИА Регнум.

В Ростове-на-Дону на набережной состоялась молодёжная акция «День памяти и скорби», посвященная началу Великой Отечественной войны. У памятника адмиралу Фёдору Ушакову молодёжь чествовала фронтовиков и тружеников тыла, в память о погибших солдатах были зажжены свечи, передает ИА REGNUM 22 июня.

Rostov-gorod.ru В память о погибших были зажжены свечи

Rostov-gorod.ru Акция началась в 4:00

Акция началась ровно в 4:00. Именно в это время 76 лет назад гитлеровская армия вероломно вторглась на территорию Советского Союза.

Rostov-gorod.ru На набережной реки Дон звучали песни военных лет…

В память о тех, кто пал на полях сражений, погиб от ран и болезней была объявлена минута молчания. Затем прозвучали песни военных лет, литературная композиция «Предвоенная пастораль». Молодёжь вместе с поисковиками спустила по реке Дон венки.

Rostov-gorod.ru На воду были спущены венки

Также 22 июня венки легли к мемориальному комплексу «Павшим воинам». Церемония прошла в сквере имени Фрунзе Ростова-на-Дону. К Вечному огню возложили цветы ветераны Великой Отечественной войны, представили органов власти, школьники, студенты.

Donland.ru В сквере имени Фрунзе

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в преддверии Дня памяти и скорби молодые казаки из девяти войсковых казачьих обществ России, собравшиеся на Дону для участия в IV Всероссийском слете «Готов к труду и обороне!», почтили память воинов-освободителей. Церемония состоялась на Крепостном валу у памятного креста «Защитникам Азова».