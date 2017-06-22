Москва, 22 июня, 2017, 12:33 — ИА Регнум. Законопроект, устанавливающий механизм государственного контроля за уровнем цен, внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня.

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Также предусматривается соотношение долей прибыли для всех участников производства продуктов питания.

Так, по мнению парламентариев, правительство РФ должно устанавливать предельные размеры торговых надбавок на отдельные виды сельскохозяйственной продукции и продовольствия, включая товары первой необходимости, для организаций, осуществляющих торговую деятельность (кроме сельскохозяйственных потребительских кооперативов, осуществляющих торгово-закупочную деятельность, и организаций потребительской кооперации).

Кроме того, в его ведении находится, согласно документу, уровень предельных значений торговых наценок, которые не могут превышать: для производителей первичного сырья (зерно, молоко, овощи и так далее) — 45% от себестоимости их производства; для переработчиков — 15% от отпускной цены производителя сырья; для организаций оптовой торговли — 10% от отпускной цены производи­теля продовольственных товаров; для организаций розничной торговли, включая рынки — 15% от отпускной цены производителя продовольственных товаров или оптовой цены; для организаций общественного питания — 15% от отпускной цены производителя продовольственных товаров или оптовой цены.