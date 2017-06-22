Кабул, 22 июня, 2017, 12:35 — ИА Регнум. Взрыв бомбы в афганской провинции Гильменд привел к 20 человек, сообщает 22 июня Reuters.

geralt Взрыв

Среди пострадавших есть сотрудники правоохранительных органов. Теракт был осуществлен с помощью заминированного автомобиля.

Представитель губернатора провинции Гильменд Омар Звак заявил, что теракт унес жизни по меньшей мере 20 человек, более 50 получили ранения. В числе пострадавших сотрудники полиции, военные, а также мирные граждане.

В настоящее время ни одна группировка не взяла ответственность за совершенный террористический акт.

Происшествие произошло у пункта выдачи заработной платы, прежде боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) часто совершали нападения на подобные места.

Напомним, за последние недели ситуация в Афганистане значительно ухудшилась, серия терактов, в числе которых крупнейший за последние 16 лет, произошедший в центре Кабула и унесший жизни более 150 человек, привела к осознанию неспособности правительства Афганистана самостоятельно обеспечивать собственную безопасность, что, возможно, приведет к появлению в стране дополнительного контингента войск США.