Москва, 22 июня, 2017, 12:25 — ИА Регнум. Граждане России проводят в интернете в общей сложности почти миллиард минут в месяц. К такому выводу пришла аналитическая компания Mediascope, передает 22июня газета «Известия».

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По данным исследования, в апреле 2017 года российские пользователи суммарно провели в интернете 945,5 млн минут. Причем в отчете дается разбивка по ресурсам разных компаний.

Так, 27,6% времени, проведенного гражданами России и интернете — 261 млн минут — пришлось на ресурсы Mail.ru, среди которых самой популярной является соцсеть «ВКонтакте».

На втором месте по популярности в Рунете — проекты корпорации Google, на них приходится 26,6%. В первую очередь, благодаря браузеру Chrome.

Третье место занял Facebook. На его проекты пользователями потрачено 14,3% времени, или 135,5 млн минут. Наиболее популярные сервисы компании в России — мессенджеры WhatsApp и Instagram (оба принадлежат Facebook).

На проекты компании «Яндекс» приходится 4,1% (38,3 млн минут).

«Лидеры среди наших приложений — это социальные сети. Тот же телевизор, только вместо пульта — смартфон, вместо телеканалов — группы, вместо просто картинки — тексты, музыка и картинка», — приводит издание сообщение пресс-службы Mail.ru Group.

Отчет, представленный компанией Mediascope, включает в себя данные об аудитории в возрасте от 12 до 44 лет в городах России с населением от 700 тыс. человек.