Варшава, 22 июня, 2017, 12:20 — ИА Регнум. Польские военные самолеты стали участниками инцидента над Балтийским морем, в ходе которого один из них был отогнан российским истребителем Су-27 от самолета с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Соответствующее заявление опубликовано 22 июня на официальном сайте оперативного командования Вооруженных сил Польши.

F-16 Фалькон

Отмечается, что 21 июня два дежурных истребителя F-16, которые выполняли воздушное патрулирование региона Балтийского моря, получили сигнал тревоги от центра комбинированных операций (Air Operations Center).

Польские самолеты «перехватили» три цели, принадлежащие России: самолет Ту-154, не имеющий вооружения, и два Су-27, оснащенные ракетами «воздух-воздух». Перехват был выполнен в соответствии с процедурами НАТО, добавили в командовании.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня истребитель НАТО F-16 предпринял попытку сближения с самолетом главы Минобороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, на котором тот направлялся в Калининград. Между пассажирским бортом и натовским самолетом вклинился Су-27 из эскорта и предупредительно покачал крыльями, после чего F-16 отдалился.

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На обратном пути самолет министра обороны России над нейтральной акваторией Балтики сопровождали истребители НАТО, однако попыток сближения больше не делали.

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