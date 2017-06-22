Архангельск, 22 июня, 2017, 13:18 — ИА Регнум. Ровно в четыре часа утра на площади Мира у Вечного огня в Архангельске вспомнили павших за Победу. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГАУ «Патриот» в Архангельской области, на митинг, посвященный Дню памяти и скорби, собрались ветераны, первые лица области и города, депутаты, поисковики, молодежь. В рамках всероссийской акции «Свеча памяти» в память о тех, кто не вернулся с войны, они зажгли поминальные свечи, выложенные в виде цифры «1418» — столько дней длилась Великая Отечественная война.

ГАУ «Патриот» День памяти и скорби в Архангельске

«22 июня — это дата памяти, скорби и героизма, которую чтит каждая семья. Уже традиционно на протяжении многих лет Архангельская область присоединяется к всероссийской акции «Свеча памяти». Эта акция имеет большое значение для всех соотечественников. Значимость акции не угасает, и, может быть, наполняется новым смыслом. Наша задача через такие мероприятия развивать у подрастающего поколения гражданственность, патриотизм, воспитывать современную молодежь в духе патриотизма, любви к своей родине», — сказал заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Архангельской области Иван Дементьев.

В завершение памятного мероприятия юнармейцы возложили к монументу Победы гирлянду и цветы.

Добавим, к всероссийской акции присоединились все муниципальные образования области. Координатором акции выступил региональный центр «Патриот».

Памятные мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби в Архангельской области, продолжатся в Архангельске: к акции присоединятся студенты-медики. Памятное мероприятие состоится возле памятника медикам военных лет. Жители деревни Анашкино Холмогорского района станут участниками проекта «Дом со звездой». На деревенских домах в этот день «зажгутся» более 20 красных звезд.