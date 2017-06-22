Тула, 22 июня, 2017, 12:16 — ИА Регнум. Траурное шествие прошло в городе-герое Туле в ночь на 22 июня, День памяти и скорби. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, акция стартовала в 03:00 — сотни людей молча, неся в руках свечи как символ памяти о героях Великой Отечественной, прошли от памятника Льву Толстому к площади Победы.

Управление пресс-службы правительства Тульской области В Туле сотни свечей зажгли в память о героях Великой Отечественной

Управление пресс-службы правительства Тульской области Около 350 человек прошли в молчаливой колонне

Всего в акции приняли участие около 350 человек — почтить память павших пришли ветераны, студенты и школьники, участники патриотических движений, представители силовых и властных структур.

Управление пресс-службы правительства Тульской области

На площади участники акции почтили память погибших минутой молчания, а также установили свечи к Вечному огню и обелискам городов-героев.

Управление пресс-службы правительства Тульской области

«Мы помним и гордимся людьми, которые завоевали Победу для нас, для нашего будущего поколения, для нашей великой страны. Низкий поклон ветеранам и тем, кого уже нет с нами», — сказала министр молодежной политики тульского облправительства Юлия Вепринцева.

После траурного митинга туляки приняли участие в акции «Вспомни. Сделай. Приди». На площади Победы люди прикрепляли бумажных голубей к синему полотну, символизирующему мирное небо.

Сегодня же, 22 июня, губернатор Тульской области Алексей Дюмин выступил с обращением к жителям региона.

«22 июня — одна из самых трагических дат в истории России. Сегодня мы с глубокой скорбью вспоминаем день начала Великой Отечественной войны — самой кровопролитной из всех, что знало современное человечество», — говорится в обращении главы региона.

«Мы помним всех погибших, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой жизни выполнил свой долг по защите своей страны. В этот день наша Родина поднялась на борьбу с оккупантами. Тысячи туляков добровольцами ушли на фронт, насмерть стояли за родной край и Отечество. Наша страна победила благодаря мужеству фронтовиков и партизан, стойкости тех, кто приближал победу, работая в тылу. Мы никогда не забудем жертв этой войны. Это невосполнимые потери, которые понесла Тульская область и вся наша страна. Не забудем о героизме и самоотверженности защитников, о тяжелой судьбе всех и каждого, на чью долю выпали страшные испытания войны. Важно, чтобы так же, как и мы, наши дети и внуки были благодарны героям Великой Отечественной, хранили память об их подвиге. Вечная слава павшим. Низкий поклон Победителям».

Мероприятия ко Дню памяти и скорби в городе-герое Туле начались накануне, 21 июня. На площади Победы состоялась церемония передачи частицы Вечного огня делегации города Долгопрудный, к воинским захоронениям возложили венки и цветы