Захарова прокомментировала нападение на российскую делегацию под Парижем
Москва, 22 июня, 2017, 12:15 — ИА Регнум. РФ направила ноту в МИД Франции с требованием расследовать ограбление машины представителя делегации Рособоронэкспорта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время встречи с журналистами, прошедшей 22 июня.
По прошедшей ранее информации, под Парижем было совершено нападение на главу делегации Рособоронэкспорта Сергея Корнева. Силами сотрудника российской делегации удалось нейтрализовать ситуацию. Сам он в результате получил незначительную травму. Была вызвана полиция, на место выехал сотрудник российского посольства, по горячим следами было задержано четверо подозреваемых.
«По факту случившегося посольство направило ноту в МИД Франции с просьбой тщательно расследовать это дело», — отметила Захарова.
Она также рассказала о происшествии, о котором ранее в МИД не говорили публично. По словам Захаровой, аналогичный факт имел место несколько лет назад. Такой же по целям и задаче атаке подвергся в Париже один из автобусов, который следовал в кортеже российской делегации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В этом автобусе находились журналисты, освещавшие визит министра во Францию.
«Там была только попытка, ничего не украли, и никто не пострадал, но, честно говоря, впечатлений хватило», — вспоминает Захарова.
На рассказ членов делегации из РФ французской стороне об этом происшествии последовал простой ответ, что такое бывает довольно часто. Однако на данный момент произошел переход от попытки к конкретному преступлению, и пострадал гражданин России, причем речь идет об официальном лице, что совершенно недопустимо.
Напомним, на днях в пригороде Парижа было совершено нападение с целью ограбления на автомашину, которая была арендована для российской делегации, участвующей в аэрокосмическом салоне в Ле Бурже. В результате нападения преступники похитили сумку водителя этой машины.