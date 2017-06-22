Москва, 22 июня, 2017, 12:15 — ИА Регнум. РФ направила ноту в МИД Франции с требованием расследовать ограбление машины представителя делегации Рособоронэкспорта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время встречи с журналистами, прошедшей 22 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По прошедшей ранее информации, под Парижем было совершено нападение на главу делегации Рособоронэкспорта Сергея Корнева. Силами сотрудника российской делегации удалось нейтрализовать ситуацию. Сам он в результате получил незначительную травму. Была вызвана полиция, на место выехал сотрудник российского посольства, по горячим следами было задержано четверо подозреваемых.

«По факту случившегося посольство направило ноту в МИД Франции с просьбой тщательно расследовать это дело», — отметила Захарова.

Она также рассказала о происшествии, о котором ранее в МИД не говорили публично. По словам Захаровой, аналогичный факт имел место несколько лет назад. Такой же по целям и задаче атаке подвергся в Париже один из автобусов, который следовал в кортеже российской делегации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В этом автобусе находились журналисты, освещавшие визит министра во Францию.

«Там была только попытка, ничего не украли, и никто не пострадал, но, честно говоря, впечатлений хватило», — вспоминает Захарова.

На рассказ членов делегации из РФ французской стороне об этом происшествии последовал простой ответ, что такое бывает довольно часто. Однако на данный момент произошел переход от попытки к конкретному преступлению, и пострадал гражданин России, причем речь идет об официальном лице, что совершенно недопустимо.

Напомним, на днях в пригороде Парижа было совершено нападение с целью ограбления на автомашину, которая была арендована для российской делегации, участвующей в аэрокосмическом салоне в Ле Бурже. В результате нападения преступники похитили сумку водителя этой машины.