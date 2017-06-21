Азаров: У Украины есть запас зерна до 2013 г., так что квот на продажу не будет
Украина, 13 марта, 2012, 22:50 — ИА Регнум. "В 2012 году правительство Украины не будет вводить квоты на зерно", - заявил премьер-министр
"Никто никаких квот вводить не будет. Сегодня на Украине создан достаточный запас продовольственной пшеницы. Из прошлогоднего рекордного урожая проэкспортировано 13,5 миллионов тонн зерна, из них 1,5 миллиона тонн - продовольственной пшеницы. Таким образом, в стране остается продовольственного зерна достаточно до 2013 года", - заявил премьер. По словам Азарова, в этом году планируется собрать "нормальный, средний" урожай зерновых, несмотря на проблемные вопросы, связанные с погодными условиями. "Даже если мы вообще ничего не соберем в 2012 г., а мы соберем нормальный средний урожай, мы спокойно проживем до урожая 2013 г.", - сказал он. Премьер-министр отметил, что введение квот на зерно в 2010 году было вынужденным шагом со стороны правительства из-за нехватки продовольственного зерна в стране. "Могло правительство покинуть свою страну без продовольственной пшеницы? Если бы мы не ввели квоты, ее бы вывезли 100%, и мы вынуждены были бы завозить", - сказал глава правительства., напомнив ситуацию 2003 года, когда Украина была вынуждена ввозить зерно из-за границы.