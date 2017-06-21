Украина, 13 марта, 2012, 22:50 — ИА Регнум. "В 2012 году правительство Украины не будет вводить квоты на зерно", - заявил премьер-министр Николай Азаров сегодня, 13 марта, во время встречи с руководителями представительств иностранных компаний, работающих на Украине, передает корреспондент ИА REGNUM.

"Никто никаких квот вводить не будет. Сегодня на Украине создан достаточный запас продовольственной пшеницы. Из прошлогоднего рекордного урожая проэкспортировано 13,5 миллионов тонн зерна, из них 1,5 миллиона тонн - продовольственной пшеницы. Таким образом, в стране остается продовольственного зерна достаточно до 2013 года", - заявил премьер. По словам Азарова, в этом году планируется собрать "нормальный, средний" урожай зерновых, несмотря на проблемные вопросы, связанные с погодными условиями. "Даже если мы вообще ничего не соберем в 2012 г., а мы соберем нормальный средний урожай, мы спокойно проживем до урожая 2013 г.", - сказал он. Премьер-министр отметил, что введение квот на зерно в 2010 году было вынужденным шагом со стороны правительства из-за нехватки продовольственного зерна в стране. "Могло правительство покинуть свою страну без продовольственной пшеницы? Если бы мы не ввели квоты, ее бы вывезли 100%, и мы вынуждены были бы завозить", - сказал глава правительства., напомнив ситуацию 2003 года, когда Украина была вынуждена ввозить зерно из-за границы.