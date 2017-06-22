Переславль-Залесский, Ярославская область, 22 июня, 2017, 12:15 — ИА Регнум. В Переславле Ярославской области компания «Газпром» приступила к возведению на территории средней школы № 6 нового стадион с искусственным газонным покрытием. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Переславля.

Admpereslavl.ru Строительство стадиона

Работа над спортивной площадкой продлится 2,5 месяца и 1 сентября он будет открыт. На стадионе будет футбольное поле с резиновыми беговыми дорожками, современной баскетбольной площадкой, трибунами и прочими элементами.

Всего в рамках социальной программы «Газпром — детям» в Ярославской области планируется построить 25 физкультурно-спортивных объектов, два из которых: новый пришкольный стадион и плавательный бассейн будут возведены в Переславле-Залесском.

«Мы предложили «Газпрому» на согласование несколько площадок для строительства бассейна, и сейчас они проходят рассмотрение. А стадион уже строится. Он будет открыт не только для учеников школы № 6, но и всех горожан. В Переславле есть стадионы с искусственным газонным покрытием, и они пользуются спросом у жителей города», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра города Сергей Дьячков.