Москва, 22 июня, 2017, 12:12 — ИА Регнум. В центре города Элизабет-Сити штат Северная Каролина США установят памятник 11 советским летчикам, погибшим при перегоне самолетов-амфибий из США в СССР в годы Второй мировой войны. Об этом рассказал заместитель начальника управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов, сообщили в Минобороны РФ.

Минобороны РФ Макет памятника советским летчикам, погибшим при перегоне самолетов-амфибий из США в СССР в годы Великой Отечественной войны

Кроме того, в память о мужестве советских летчиков планируется также установить памятную плиту на территории базы Береговой охраны США.

Делегация управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества и представительства российского военного ведомства по организации и ведению военно-мемориальной работы в США посетила с визитом Элизабет-Сити, где состоялась встреча с мэром и членами городского совета, прошла презентация макетов памятника и мемориальной плиты.

На презентации обсуждались технические детали проектов, в частности, размеры мемориальных объектов.

Визит делегации приурочен к Дню памяти и скорби, которая ежегодно проводится в России 22 июня.

Как отметили в военном ведомстве, памятная доска и памятник откроют для широкой публики еще одну страницу совместной истории двух государств.

Справка:

Поступление американских летающих лодок в действующие флоты СССР началось летом 1944 года. Их перегонка осуществлялась в рамках проекта «Зебра», гриф секретности в РФ снят в 2007 году, в США — в 1994 г. Для нужд Тихоокеанского флота гидросамолеты перегонялись восточным маршрутом через Берингов пролив во Владивосток.

С 25 августа по 11 сентября 1944 года по нему перелетели 30 летающих лодок. Для Черноморского флота и полярной авиации Главсевморпути было выделено 59 машин. Их перегон осуществлялся самым длинным маршрутом. Из США самолеты следовали через Бразилию, Марокко, Ирак в Баку, а оттуда в Севастополь. Протяженность этой трассы составила 13 685 км.

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Как сообщает ИА REGNUM, 22 июня в России отмечают День памяти и скорби. В разных регионах страны зажжены свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне. Первый регион, встретивший День памяти и скорби 22 июня — день нападения фашистской Германии на СССР в 1941 году — Камчатка. В Москве на Крымской набережной в этот день были зажжены 1418 свечей — по числу дней Великой Отечественной войны.