Красноярск, 22 июня, 2017, 12:03 — ИА Регнум. Жители Красноярского края сегодня, 22 июня, в день 76-й годовщины с момента начала Великой Отечественной войны, принесли живые цветы к памятникам и воинским монументам.

Илья Копыл. Krskstate.ru В Красноярске почтили память павших в Великой Отечественной войне

Красноярцы в День памяти и скорби возложили венки и цветы к Вечному огню Мемориала Победы. Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, в церемонии возложения приняли участие власти региона и города, представители краевого Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, Гражданской ассамблеи Красноярского края, курсанты Военно-инженерного института СФУ, представители молодёжных движений и организаций, поисковых отрядов, школьных музеев.

В 20:00 (по местному времени) 22 июня на площади Мира в Красноярске состоится концерт под открытым небом «Музыка мира — против войны!». Прозвучат музыкальные композиции, стихи современных красноярских поэтов, воспоминания фронтовиков. В 21:00 на Мемориале Победы красноярцы почтут память героев Великой Отечественной войны акцией «Свеча Памяти». Каждый желающий сможет зажечь свою свечу в память о павших защитниках Родины.

В годы Великой Отечественной войны из населённых пунктов Красноярского края на фронт ушли 465 тысяч человек, их них более 160 тысяч погибли на полях сражений. В настоящее время в Красноярском крае проживают 1450 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 15 440 тружеников тыла, около 350 блокадников, более 300 бывших несовершеннолетних узников концлагерей.

Добавим, Красноярск, как и многие города России, поддерживает международную мемориальную акцию «Свеча Памяти». Ежегодно 22 июня, в День памяти и скорби, красноярцы приходят на площадь Победы, чтобы зажечь свечи и почтить память павших в Великой Отечественной войне.

Читайте также: «Немеркнущий подвиг»: омичи почтили память павших в годы войны

Читайте также: «И вдруг — война!»: на Алтае вспоминают павших в битве с фашизмом

Читайте также: Лагерный сад Томска загорелся тысячами огней в память о павших на войне