Майкоп, 22 июня, 2017, 11:44 — ИА Регнум. В Адыгее разгорелся «медальный» скандал. 21 июня на выпускном вечере в Тахтамукайском районе одна из награждённых медалью школьница заявила, что её одноклассница незаслуженно получила медаль из-за того, что она — дочь чиновника в районной системе образования.

Pleschool.ru Медаль

В ситуации уже разбираются специалисты республиканского министерства образования, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе органов исполнительной власти Республики Адыгея. В Тахтамукайский район для проверки направлена комиссия, членам которой предстоит установить, насколько обоснованы обвинения школьницы о несправедливом подходе по отношению к одной из выпускниц при выставлении итоговых отметок.

«Крайне неприятная ситуация. Но мы пока просим воздержаться от преждевременных выводов», — заявил министр образования и науки Адыгеи Анзаур Керашев.

По его словам, проверка завершится уже завтра, 23 июня. Ее результаты будут оглашены публично.

Добавим, что видео с вручения медалей девушка опубликовала у себя в Инстаграм.

«Знаете какого это, когда ты всю свою жизнь пашешь, учишься, не спишь ночами, потому что не имеешь права не ответить на любом уроке, а человек, который НИ РАЗУ в течение года не ответил ни по одному уроку, стоит с тобой на одной сцене и получает с тобой точно такую же медаль за успехи в учении? Вы знаете, всем понятно, что каждый родитель попытается подтянуть своего ребёнка, но тянуть двоечницу на медалиста — сверхнаглость (авторские орфография и пунктуация сохранены — прим. ИА REGNUM )», — негодует выпускница.

Видео размещено Типичный Краснодар

Многие пользователи соцсети похвалили девушку за такой поступок: «Умничка. Уважение таким людям, девочка сделала отважный и смелый поступок, к которому ее подтолкнула тяга к справедливости».

Добавим, что, по данным республиканского Минобра, в 2016 году в Адыгее со школьной скамьёй попрощались 1,5 тысячи одиннадцатиклассников, из них 238 человек окончили школу с золотой медалью. Годом ранее — в 2015 году — таких был 251 выпускник. Больше всего медалистов оказалось в Майкопе — 82 человека, в Тахтамукайском районе — 38 человек, Майкопском районе — 31 человек, а в Кошехабльском районе — 25 человек.