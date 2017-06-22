Москва, 22 июня, 2017, 11:29 — ИА Регнум. На восемь квартир, два земельных участка и автомобиль, принадлежащие бывшему главе Удмуртии Александру Соловьеву и его дочерям, наложен обеспечительный арест. Такое решение принял Басманный суд Москвы, передает 22 июня RТ.

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Как пояснила пресс-секретарь суда Юнона Царёва, речь идет о квартире Соловьева в Ижевске и частном доме в деревне Каменное. Под арестом также находятся семь квартир в Москве и Ижевске и два земельных участка в Удмуртии, владельцем которых является старшая дочь экс-главы региона. У младшей дочери арестован автомобиль.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля 2017 года бывший глава Удмуртии Александр Соловьев был задержан и этапирован в Москву. В этот же день президент РФ Владимир Путин отстранил его от должности в связи с утратой доверия.

По версии следствия, Соловьев получил взятку в размере около 140 млн рублей от представителей организаций, которые вели строительство мостовых переходов через реки Кама и Буй у города Камбарки. Позже ему предъявили обвинение в получении взятки. Экс-глава Удмуртии признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием.

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