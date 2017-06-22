Краснодар, 22 июня, 2017, 11:29 — ИА Регнум. Направляющиеся на своём личном автотранспорте на Черноморское побережье туристы, как и в 2016 году, видят одно и то же — постоянный ремонт. Ремонтная техника, недоделанные строительные работы, предупреждающие о ведущемся ремонте дороги знаки — это то, что, несмотря на заверения властей, встречают по дороге на море отдыхающие. Автотуристы снова высказывают недовольство. Об этом шла речь в ходе инспекционной поездки губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня.

Admkrai.krasnodar.ru Дороги к морю

«Съездил на контрольную проверку ремонта на трассе М-4 — напомню, что эта дорога ведет к морю. Крайне недоволен. Работы на проезжей части свернули. Но на обочине техника так и стоит — дорожники уверяют, что доделывают уже второстепенный фронт», — написал в своём микроблоге в Twitter по итогам поездки глава региона.

Губернатор осмотрел участок трассы М-4 «Дон» от Краснодара до посёлка Архипо-Осиповка. Увиденное Вениамина Кондратьева не удовлетворило. Так, несмотря на договоренности краевой власти и госкомпании «Автодор» о том, что ремонтные работы должны были быть закончены к 15 июня, обустройство участка дороги между Горячим Ключом и селом Дефановкой всё ещё продолжается. Здесь снято реверсивное движение, полосы открыты в обоих направлениях. Однако на прилегающем к трассе «островке безопасности» идёт ремонт.

Аналогичная ситуация с ремонтом дороги между Дефановкой и поселком Горский. Технику с проезжей части здесь убрали, однако полностью работы не завершены. Помимо этого там ведутся работы по строительству подпорной стены.

Admkrai.krasnodar.ru Курортный сезон начался, а ремонт всё продолжается

На протяжении пяти километров полосы встречного движения трассы от Архипо-Осиповки до села Возрождение разделены бетонными блоками. Как пояснил начальник Краснодарского территориального управления ГК «Автодор» Николай Ильин, работы идут только на одной половине проезжей части и только по ночам.

«До 15 июня мы полностью сделали слои основания, уложили асфальтобетонное покрытие. Разделительные блоки существует, потому что старая полоса ниже, чем та, у которой новое покрытие, это сделано для безопасности», — объяснил Ильин.

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Что помешало завершить ремонт дорог к морю на Кубани в срок?

«Мы проехали от Краснодара до Архипо-Осиповки и создается впечатление, что вся дорога в ремонте. К остановке транспортного потока работы не приводят, но есть участки, которые однозначно снижают пропускной и скоростной режимы», — отметил Вениамин Кондратьев.

Губернатор подчеркнул, что в ближайшее время администрация региона подготовит официальное обращение в Министерство транспорта России о том, что госкомпания не выполнила договоренности, касающиеся ремонта дорог к Черноморскому побережью в курортный сезон.

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Власти Краснодара поделились планами по ремонту дорог на 2017 год

Как сообщало ИА REGNUM, все работы по ремонту дорог, ведущих к Черноморскому побережью, должны быть завершены к 15 июня. Однако из-за неблагоприятных погодных условий в конце мая — начале июня (сильные ливни) в полном объёме их завершить не удалось. Новый срок, обозначенный ГК «Автодор», — конец июня.