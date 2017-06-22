Тверь, 22 июня, 2017, 11:24 — ИА Регнум. В Тверской области почтили память миллионов советских граждан, отдавших свои жизни за Победу в Великой Отечественной войне. 22 июня в 03:30 жители региона собрались у Обелиска Победы в областном центре, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Тверской области

В патриотической акции «Памяти павших будьте достойны», посвященной 76-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны, приняли участие представители молодежных общественных организаций, студенты, жители Твери. В акции также приняли участие губернатор Игорь Руденя, председатель Законодательного Собрания Сергей Голубев, главный федеральный инспектор Юрий Стрелецкий, руководство Твери, митрополит Тверской и Кашинский Виктор.

Центральным мероприятием стала традиционная «Свеча памяти»: собравшиеся зажгли свечи в память о трагической дате и людях, которые отдали жизни, защищая Отечество.

«76 лет назад в этот день началась самая кровопролитная война в истории человечества. Наша страна в одночасье сменила мирный труд на военное дело. Миллионы наших соотечественников ушли на фронт, чтобы отстоять свободу и независимость Родины, чтобы обеспечить наше будущее и сохранить жизнь на нашей земле», — сказал Игорь Руденя.

В память о защитниках Родины была объявлена минута молчания. Участники акции возложили цветы к Обелиску и Вечному огню. Затем митрополит Тверской и Кашинский Виктор совершил в храме Михаила Тверского литию по погибшим в годы Великой Отечественной войны.

На площади Победы на Пост №1 заступили юнармейцы военно-патриотического объединения «Сокол».

После завершения акции от Обелиска Победы стартовал «Десант Памяти»: по традиции представители молодёжных патриотических отрядов, клубов, общественных организаций, студенты посещают воинские захоронения города, чтобы возложить цветы и зажечь свечи памяти.