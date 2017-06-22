Новосибирск, 22 июня, 2017, 11:53 — ИА Регнум. Читайте также: «Вы просто набор пропаганды»: запрещённое и откровенное интервью Алексиевич

Цитата из кф «Сладкая жизнь». реж. Федерико Феллини. 1959. Италия, Франция Журналисты

К утру 22 июня сотни тысяч человек прочли само интервью и статьи на тему, в том числе материал: Ложь и правда Алексиевич: полная аудиозапись интервью.

Комментарии не утихают в соцсетях и в СМИ, интернет взорвался, общество всколыхнулось — резонанс колоссальный. Кажется, что главные пассажи нобелевского лауреата скоро дойдут до каждой бабушки в самой отделенной деревне.

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Её слова о том, что можно и нужно отменить русский язык «на какое-то время и да, чтобы сцементировать нацию», а, говоря об убийстве Олеся Бузины, она и вовсе заявила, что понимает мотивы людей, которые это сделали, — всё это не прошло бесследно для читающих и слушающих интервью.

В то же время, председатель правления межрегиональной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов считает, что и Сергею Гуркину «сейчас непросто».

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«Хотя, наверное, я сейчас скажу несколько неожиданную вещь, я ему по-хорошему и искренне завидую. Есть такая штука — журналистская удача. Это когда у тебя на руках такой материал, ради публикации которого ты и жизнью готов рискнуть, не то что работой. И интервью украинско-белорусской нобелиатки именно она самая и есть. А ведь как всё прекрасно начиналось. Лёгкий стук фарфоровой чашки, немолодой женский голос расслабленно и немного снисходительно рассуждающей о том, что всегда интересно узнать, что там «по ту сторону». Русскоязычный нобелевский лауреат снизошла до разговора с Русским журналистом. А далее происходит что-то невообразимое. В несколько фраз Гуркин раскрывает собеседника. Дает возможность высказать Алексиевич то, что она думает, препарирует её взгляды, добивается развернутого комментария. А писательнице есть что сказать и она не стесняется (а чего тут стесняться-то в общем?). И про русских, и про Донбасс, и про народное тело (по всей видимости, безгласное) и про сервильные (читай, рабские) поколения, выросшие в России и Белоруссии. Услышать из уст человека, двумя абзацами выше относящего себя к русской культуре, о необходимости на время запретить русский язык, чтобы сцементировать нацию, это, согласитесь, сильно. Алексиевич все интервью использует слово русский, но при этом противопоставляет себя Русскому миру» — сказал Антонов в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, комментируя интервью Светланы Алексиевич и череду событий после его публикации.

И таких ярких мыслей в тексте не одна и не две, считает новосибирский общественный активист. Но он тут же подмечает, что «безусловно, придумала все это совсем не Алексиевич».

«Задолго до неё людей начали делить на группы по национальности, по языку, по вероисповеданию. На кого-то потом ярлычки вешали, кого-то в тюрьму сажали, а кого-то резали деревнями или расстреливали. Но чтобы созвучными мыслями делился человек, называемый моральным авторитетом, это уже как-то совсем за гранью добра и зла. Сама же Алексиевич утверждает, что её слова перевернули и переиначили. Специально прослушал от начала до конца всю аудиозапись, на мой взгляд, Сергей Гуркин очень бережно работал с материалом, а, следовательно, Алексиевич, пытаясь оправдаться, вводит своего читателя в заблуждение. Что, согласитесь, также не делает ей чести. Не ошибся ли нобелевский комитет, вручая премию человеку с подобными взглядами? Достойна ли Алексиевич стоять в одном ряду с такими людьми как Александр Солженицин, Иосиф Бродский, Пастернак, Шолохов, Бунин? Полагаю, об этом стоит задуматься не только нам, но и нобелевскому комитету. Что же касается интервью, то повторюсь, что его нельзя было не опубликовать. Невозможно. Сергей Гуркин поступил как настоящий профессионал, и я уверен, что его вынужденный уход из «Делового Петербурга» не скажется на его дальнейшей карьере», — подчеркнул председатель правления организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.

Отметим, что интервью обозревателя ИА REGNUM Сергея Гуркина с нобелевским лауреатом Светланой Алексиевич вызвало широкий отклик в обществе и в журналистском сообществе. Светлана Алексиевич, в свою очередь, начала распространять заведомо ложную информацию о том, что ее слова были перевраны и неправильно поняты. Позже она через площадку Радио Свобода заявила о просьбе к ИА REGNUM дать полную аудиозапись интервью. По ее же просьбе и для опровержения ложных заявлений Алексиевич, редакция ИА REGNUM опубликовала аудиозапись ее беседы с Сергеем Гуркиным. И критика в адрес Алексиевич не только не ослабла — продолжает нарастать.