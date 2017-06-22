Москва, 22 июня, 2017, 11:08 — ИА Регнум. Порывы западного ветра в Москве 22 июня могут достигать 12−17 м/с. Водителям рекомендуют парковать автомобили в гаражи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опасный ветер

«По информации ФГБУ «Центральное УГМС» с 09:00 до 21:00 мск 22.06.17 г. ожидается небольшой дождь, западный ветер 5−10 м/с, местами порывы 12−17 м/с», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что 22 июня в результате неблагоприятных погодных условий возможен повал деревьев, кровель зданий и слабо укрепленных рекламных конструкций, а также повреждения линий электропередач.

Чтобы избежать травм, рекомендуется не приближаться к рекламным щитам и шатким строениям, автомобили парковать в гаражи.

Напомним, 29 мая в Москве и в Московской области разбушевался сильный шторм, в результате которого погибли 18 человек и 170 получили ранения.

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