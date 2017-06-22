Астана, 22 июня, 2017, 11:06 — ИА Регнум. В Северо-Казахстанской области (СКО) прошли совместные казахстано-российские учения по ликвидации лесостепных пожаров на приграничных территориях, сообщила сегодня, 22 июня, пресс-служба Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) СКО.

skeeze Огонь. Пожар

Учения, в которых также участвовали подразделения главных управлений МЧС РФ по Тюменской и Курганской областям, прошли в Мамлютском районе, где пожар, по сценарию, начался у опушки леса. Для остановки огня была проведена опашка кромки леса и тушение очагов возгорания.

«Друг за другом поступили ещё 3 вводных, осложняющих обстановку в зоне ЧС: переход огня к лесному массиву, возгорание леса и возникновение угрозы распространения огня на территорию Российской Федерации, подход фронта пожара к селу Пригородное и возгорание крайних домов населённого пункта», — сообщил глава отдела ликвидации ЧС Болатжан Аскарбеков.

Кроме того, бригады неотложки отрабатывали действия по оказанию первой помощи пострадавшему в огне человеку и по его срочной доставке в ближайшую больницу. Подразделения же полиции в это время занимались оцеплением зоны ЧС.

«Учение показало, что совместными усилиями мы можем добиться эффективных результатов в борьбе с чрезвычайными ситуациями на приграничных территориях. Я уверен, что если случится пожар, и потребуется помощь российских коллег, он будет ликвидирован совместными усилиями на начальном этапе, и огонь не пройдёт государственную границу наших стран», — заявил начальник ДЧС СКО полковник гражданской защиты Рамиль Камалов.

Также ДЧС СКО и главное управление МЧС России по Тюменской области в рамках мероприятия подписали меморандум «Об упрощенном пересечении границ Российской Федерации и Республики Казахстан для оказания помощи по обеспечению и принятии мер в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Отметим, что Россия и Казахстан регулярно проводят трансграничные учения по ликвидации пожаров. 27 мая 2017 года условный степной пожар в Акбулакском районе тушили специалисты МЧС из Оренбургской области и Казахстана. В учениях было задействовано большое количество спецтехники, а также беспилотники.