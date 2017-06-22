Ярославль, 22 июня, 2017, 11:00 — ИА Регнум. В Ярославле проходит конференция ИКОМОС (международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест) и международный научный симпозиум «Культурное наследие — площадка для диалога». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила участница конференции Ольга Мазанова.

Ольга Мазанова Экскурсия участников конференции ИКОМОС в Ярославле

В ней принимают участие руководители и представители ИКОМОС из 10 стран, а также ведущие российские специалисты в области сохранения культурного наследия. ИКОМОС — крупнейшая международная организация, занимающая сохранением культурного наследия. Россия входит в эту организация с момента создания — с 1965 года. Среди членов ИКОМОС ведущие ученые и специалисты в области архитектуры и сферы сохранения культурного наследия. Современные методы сохранения объектов всемирного наследия обсуждают ведущие эксперты из Японии, Италии, Эстонии, Финляндии.

В ходе конференции национального комитета ИКОМОС участники проголосовали за то, чтобы обратиться в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО в связи с ситуацией, складывающейся в последние годы вокруг объекта Всемирного наследия «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников».

«Мне очень понравился доклад итальянской делегации, которая предложила расширить понятие охраны объектов в культурного наследия и заниматься защитой земли, природы от вмешательства бизнеса. Я тоже выступлю с докладом, в котором расскажу сохранении исторических мест и о методах грозозащитной деятельности», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Ольга Мазанова.