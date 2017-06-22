Калуга, 22 июня, 2017, 11:50 — ИА Регнум. Вечером 21 июня, на площади Победы в Калуге прошла традиционная акция «Свеча Памяти». Несмотря на непогоду, в центре города собрались сотни горожан, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Свеча памяти

Участники акции, приуроченной ко Дню Памяти и Скорби, собрались у Вечного огня, возложили цветы, зажгли свечи и выложили из них слово «Помним». Также калужане почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания

«Война стала тяжелейшим испытанием, которое выпало на долю нашего народа. Ни когда нельзя забывать подвиги солдат, которые насмерть стояли за Великую победу. Ни что в этой жизни не проходит бесследно, и то, что сегодня здесь на площади Победы собралось большое количество молодежи еще раз говорит о том, что память о наших предках воевавших в Великой Отечественной Войне жива и будет жить вечно в сердцах нынешнего и будущего поколений», — сказал заместитель городского головы Калуги Юрий Моисеев.

Акция «Свеча памяти» состоялась в Калуге в 9 раз.

Напомним, за годы Великой Отечественной войны из Калужского края на фронт призвали 175 464 человек. За четыре года погибли 80 100 воинов и ещё 56 000 пропали без вести. В свои дома не вернулось порядка 78% призывников. На калужской земле нашли свой последний приют более 250 тысяч бойцов и командиров Красной Армии.