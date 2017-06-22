Донецк, 22 июня, 2017, 11:12 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 21 июня, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии шесть раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 41 раз, сообщают 22 июня СМИ народных республик.

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По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили шесть раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по пгт Калиново, селам Желтое, Смелое, Желобок, району памятника князю Игорю.

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 82 мм и 120 мм, вооружение БМП, станковые противотанковые гранатометы СПГ.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 41 раз. Под огнем оказались 16 населенных пунктов.

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В результате обстрелов украинских силовиков в поселке Александровка сгорели три дома, еще один дом был поврежден в поселке Крутая Балка, также один дом получил повреждения в поселке Зайцево.

Помимо этого, ВСУ подвергли обстрелу насосную станцию первого подъема Южно-Донбасского водовода, в результате станция была повреждена и переведена на резервные источники.

По данным Украины, один военнослужащий ВСУ получил ранения, еще один был травмирован. «Штаб АТО» зафиксировал 35 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Водяного, Гнутово, Талаковки, Марьинки, Красногоровки, Старогнатовки, Лебединского.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Каменки, Опытного, Песков, Авдеевки, Зайцево, Крымского, Трехизбенки, Троицкого, Новоалександровки, Новозвановки, Станицы Луганской, Валуйского, Желтого.

Напомним, в Донбассе продолжается гражданская война, развязанная Киевом в 2014 году. Ополченцы держат оборону при постоянных атаках ВСУ. Периодически обе стороны заключают соглашения о перемирии, однако режим тишины практически не соблюдается, поскольку киевские войска используют затишье для перегруппировки и нового нападения на ополченцев.