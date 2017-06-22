Котовск, Тамбовская область, 22 июня, 2017, 10:57 — ИА Регнум. Школьник из Тамбовской области вырастил салат без почвы и стал лауреатом международного конкурса. Об этом 21 июня сообщает «Онлайн-Тамбов».

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Восьмиклассник Виталий Рыжков из Котовска стал лауреатом международного конкурса исследовательских работ Internetional competition «The Big Progress». Он разработал проект на тему «Выращивание растений без почвы: миф или реальность?».

15-летний школьник создал гидропонную установку, в которой вырастил листья салата. Устройство, позволяющее выращивать овощи и растения без грунта, было создано в домашних условиях в уменьшенном масштабе.

Отмечается, что устройство делали несколько месяцев. Помогали школьнику в создании установки отец и учитель биологии.

Для посадки были использованы семена салата, а в качестве удобрений применялись азот, фосфор и калий — те компоненты, которые растение обычно берет из почвы, а в гидропонной установке — из питательного раствора.

«Вырастить в гидропонной установке можно все, что угодно. Нужно только делать поправку на размер. Баобаб, например, вырастить явно не получится, а вот горох, фасоль, салат, клубнику вполне», — приводит издание слова школьника.

Работа была оценена на международном конкурсе, который заочно проходил во Франции. Эксперты присудили проекту первое место.