Москва, 22 июня, 2017, 10:44 — ИА Регнум. Фракция «Справедливой России» намерена инициировать обращение Госдумы к Счетной палате о проверке использования бюджетных средств, выделенных на программы капительного ремонта. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня, заявление по поводу ситуации в этой сфере было принято на заседании президиума Центрального совета партии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капитальный ремонт

«Судьба этих средств вызывает серьёзное беспокойство. Мы считаем, что ЦБ должен разработать надежные механизмы зашиты этих денег. Это требование основано на многочисленных обращениях к нам граждан, которые опасаются, что у местной и региональной власти могут быть слишком большие соблазны «распечатать» эти счета для других нужд», — отметил лидер партии Сергей Миронов.

Парламентарии хотят, чтобы СП проанализировал, насколько эффективно и результативно используются бюджетные средства, выделяемые региональным операторам капремонта.

«По нашему мнению, они используются крайне неудовлетворительно. Программа капремонта фактически провалена», — сказал Миронов.