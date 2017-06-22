Лондон, 22 июня, 2017, 10:40 — ИА Регнум. Министр финансов Соединенного Королевства Филип Хэммонд считает, что страна должна как можно скорее разобраться с тем, какой должна быть процедура размежевания с Евросоюзом.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Бизнес бы вздохнул с облегчением, если бы мы смогли как можно скорее заключить переходное соглашение», — отметил Хэммонд.

«Огромное количество инвесторов откладывают свои вложения в нашу экономику до тех пор, пока нет четкого понимания, какой вариант Brexit мы получим», — добавил министр.

«Чем раньше мы ответим на этот вопрос, тем скорее инвесторы вновь начнут вкладываться в нашу экономику», — резюмировал бывший глава МИД Соединенного Королевства.

Напомним, несмотря на то, что в британском истеблишменте существует консенсус по поводу необходимости Brexit, идут споры по поводу способа его осуществления. Часть политиков настаивает на полном размежевании с ЕС, другие же надеются сохранить доступ на рынки европейского содружества.