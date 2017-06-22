Санкт-Петербург, 22 июня, 2017, 10:40 — ИА Регнум. Сборные Австралии и Камеруна встретятся на арене «Санкт-Петербург» 22 июня нв групповом матче Кубка конфедераций FIFA. Игра начнется в 18:00. Арбитром выступит сербский судья Милорад Мажич. Матч станет первой в истории встречей сборных Австралии и Камеруна.

Карина Саввина ИА REGNUM Кот Ахилл

Кот-оракул Ахилл из Государственного Эрмитажа утром 22 июня предсказал победу Австралии в этом поединке, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Наблюдатели предполагают, что кто-то из австралийцев забьет головой, потому что кот не подошел к миске под австралийским флагом, а несколько раз запрыгнул на «домик» под флагом этой страны.

Заметим, первое предсказание Ахилла о победе сборной России над сборной Новой Зеландии сбылось — 17 июня в первом матче турнира российские футболисты победили со счетом 2:0.

В предыдущих матчах Кубка конфедераций Австралия, которая стала чемпионом Азии, выиграла лишь дважды, хотя потерпела аналогичное количество поражений — в восьми матчах команда проиграла только Германии и Бразилии. В первом туре Кубка австралийцы сумели забить немецкой сборной два мяча, но все же уступили со счетом 2:3.

Камерун стал обладателем Кубка Африканских наций, после чего провел пять матчей, победив лишь в двух. В первом туре Кубка конфедераций Камерун встретился с Чили и потерпел поражение со счетом 0:2.

Обеим командам необходима победа в этой встрече, если они хотят рассчитывать на выход из своей группы.

Как сообщили накануне матча власти Санкт-Петербурга, по сравнению с матчем открытия 22 июня увеличилось количество бесплатных автостоянок для размещения транспортных средств зрителей. Они расположены в пешей доступности от стадиона «Санкт-Петербург» возле Яхтенного моста в Приморском районе. Парковка на территории Крестовского острова в дни проведения матчей по-прежнему запрещена.

«В общей сложности для зрителей матчей КК-2017 в настоящее время доступно 7 бесплатных автостоянок», — отметили в Смольном. Разместить на них свои автомобили смогут только зрители матчей строго при предъявлении сотруднику автостоянки билета на матч, действующего в день проведения спортивного соревнования, а также волонтеры.