Санкт-Петербург, 22 июня, 2017, 10:34 — ИА Регнум. Директор Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Юрий Мудров выступил против того, чтобы судьба собора решалась на общегородском референдуме. Также ему не нравятся любые уличные акции на тему Исаакия. Директор заявил об отсутствии каких-либо проблем во взаимоотношениях музея и РПЦ.

Юлия Карнаева REGNUM Внутри Исаакиевского собора

Юрий Мудров был назначен директором музея 15 июня приказом комитета по культуре Санкт-Петербурга по результатам отбора представленных кандидатов. Предыдущий руководитель музея Ирада Вовненко, исполнявшая обязанности директора всего 15 дней, в тот же день уволилась из музея.

«Референдум не отразит общественное мнение в полном объеме, и вообще это не вопрос референдума. Улица и митинги не решат этот вопрос», — приводит слова Мудрова РБК.

Директор ГМП «Исаакиевский собор» сообщил, что у музея в настоящее время нет проблем во взаимоотношениях с Русской православной церковью, которая, как ожидается, подаст официальную заявку на передачу в ее пользование здания собора.

«Наши отношения на сегодняшний день отрегулированы с петербургской епархией. В соглашении отрегулированы вопросы, когда епархия может проводить богослужения, кто является старшим священником», — пояснил Юрий Мудров.

Он подчеркнул необходимость «совместить функции музея и собора» и призвал «дать нам спокойно поработать».

Никаких документов о необходимости переезда музея из здания собора в ГМП «Исаакиевский собор» не поступало, добавил Мудров.

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Напомним, на Прямой линии 15 июня Владимир Путин призвал деполитизировать проблему Исаакиевского собора. Президент России уверен, что можно найти возможность совместить религиозные и музейные функции Исаакиевского собора.

Заявка от Русской православной церкви с просьбой передать храм в ее ведение все еще не поступала в Смольный. По словам губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, только после ее получения вопрос о передаче храма будет рассмотрен городскими властями.

Напомним, Законодательное собрание заблокировало обсуждение вопроса о референдуме по Исаакиевскому собору. Сейчас оппозиция пытается заставить парламент обсудить этот вопрос через суд, обвиняя ЗакС в бездействии и нарушении федерального закона.