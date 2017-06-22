Улан-Удэ, 22 июня, 2017, 10:31 — ИА Регнум. В рамках совещания руководителей туристских администраций России, Китая и Монголии врио главы Бурятии Алексей Цыденов выступил с презентацией туристического потенциала республики. Он рассказал о «завораживающей красоте природы», этническом разнообразии и историко-культурном наследии Бурятии.

Egov-buryatia.ru Врио главы Бурятии Алексей Цыденов

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Бурятии, программа мероприятий в рамках совещания предполагает знакомство с достопримечательностями региона. В том числе запланирована поездка на озеро Байкал.

«Приготовьтесь открыть глаза и сердце для восторга!», — сказал Алексей Цыденов, приглашая гостей республики посетить Байкал.

Он выразил надежду на то, что визит высокопоставленных гостей будет способствовать ещё большему развитию туристического и экономического потенциала трёх стран.

«Республика обладает всеми ресурсами для развития культурно-познавательного, спортивного, круизного, сельского, лечебного и экотуризма. Благодаря чему туризм признан приоритетной отраслью экономики», — сказал Алексей Цыденов. По его словам, на побережье Байкала можно развивать как летний, так и зимний туризм.

«На Байкале свой особенный микроклимат: жаркое, солнечное лето, теплая и снежная зима. Летом, с июня по сентябрь самое лучшее время для пляжного отдыха на белоснежных песчаных пляжах Байкала. Завораживающее своей первозданной природой и загадочностью озеро находится практически в самом центре Азии на границе Бурятии и Иркутской области», — отметил врио главы республики.

Алексей Цыденов подчеркнул, что Бурятия славится многонациональной культурой, которая также нашла отражение в туристических направлениях.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Бурятии проходят мероприятия в рамках Второго совещания руководителей туристских администраций России, Монголии и Китая. Деловые встречи и презентация туристического потенциала региона состоятся 21−23 июня.

Основной площадкой второго дня совещания стала особая экономическая зона (ОЭЗ) «Байкальская гавань». В работе принимают участие руководитель Федерального агентства по туризму РФ Олег Сафонов, руководитель государственного управления по делам туризма КНР Ли Цзиньцзао, государственный секретарь министерства окружающей среды и туризма Монголии Цэгмидийн Цэнгэл, представители бизнес-сообщества из КНР и Монголии.

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По данным Ростуризма, турпоток из Монголии и Китая в Россию за 2016 год вырос на 38% и 15% соответственно, число россиян, посетивших соседние страны, выросло на 25% и 31% соответственно.