Ярославль, 22 июня, 2017, 10:26 — ИА Регнум. В Ярославле в парке Тысячелетия появится новое колесо обозрения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города. Колесо обозрения установят в районе парка Тысячелетия к следующему Дню города Ярославля. Колесо разместится в районе Которосльной набережной за КЦЗ «Миллениум». Место согласовано с архитекторами и Минкультом, не относится к зоне ЮНЕСКО. Помимо установки самого колеса будет обеспечено благоустройство прилегающей территории.

City-yaroslavl.ru Эскиз размещения колеса обозрения в Ярославле

«Инвестор готов вложить приличные деньги в развитие нашего города, и мы должны его в этом поддержать, Каждый год в Ярославле должно появляться что-то новое и интересное, чтобы столица Золотого кольца притягивала туристов не только своей тысячелетней историей, но и современными креативными решениями в сфере организации отдыха и досуга», — сказал мэр города Ярославля Владимир Слепцов.

Представитель инвестора Владимир Коллар рассказал, что высота подъема на новом колесе составит 65 метров. Кабины будут закрытыми, оснащены обогревом и кондиционером.