Москва, 22 июня, 2017, 10:30 — ИА Регнум. С момента старта продаж кроссовера Creta в России южнокорейская компания Hyundai продала в России 45-тысячный экземпляр модели, об этом 21 июня сообщила пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ».

Hyundai.ru Hyundai Creta

Российским покупателям доступны три варианта кроссовера — Start, Active и Comfort Plus. Все комплектации оснащены 16-дюймовыми стальными колесными дисками, аудиосистемой с разъемами USB, Bluetooth-интерфейсом, системами ABS + EBD, ESP и электрическими стеклоподъемниками.

Также у всех комплектаций сиденье водителя может быть отрегулировано по высоте, на рулевом колесе размещены клавиши управления аудиосистемой, сиденья обиты тканью. На всех автомобилях установлена система вызова экстренных служб ЭРА ГЛОНАСС.

В 2016 году 30% от всех проданных экземпляров Creta составляли автомобили с полным приводом. В марте 2017 года Hyundai представила новый полноприводный вариант популярного кроссовера с мотором объемом 1,6 л, ранее полный привод был доступен только в варианте с двигателем объемом 2 л.

В июне 2017 года Hyundai объявила, что для покупателей стала доступна новая опция — круиз-контроль, она будет поставляться вместе с пакетом Advanced, входящим в вариант Comfort Plus.

Напомним, Hyundai выпустила модель Creta на российский рынок в августе 2016 года, по результатам исследования рынка за первый квартал 2017 года автомобиль занимает первое место по продажам среди кроссоверов, за первые три месяца 2017 года компании удалось реализовать 10 550 машин.