Волгоград, 22 июня, 2017, 10:26 — ИА Регнум. В Волгограде в память о страшных днях и жертвах Великой Отечественной войны зажги сотни свечей. Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, начались накануне, 21 июня, в центре города-героя. Вечер памяти, который состоялся у фонтана «Искусство» на верхней террасе Центральной набережной, открыла литературно-музыкальная композиция, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Волгоградские вокалисты в сопровождении оркестра исполнили песни военных лет, также прозвучали стихи, посвящённые мирной и военной жизни.

Volgoduma.ru Сотни огней озарили Мамаев Курган

Затем в память о далёких и страшных 40-х волгоградцы зажгли свечи. Волонтёры и активисты молодежных движений вместе с жителями прошли колонной от фонтана «Искусство» до Вечного огня на площади Павших борцов. К обелиску были возложены цветы, здесь же остались гореть и сотни свечей-лампад.

Volgoduma.ru Озеро слёз

За час до полуночи на главной высоте России началась уже ставшая традиционной акция ГУ МВД России по Волгоградской области «Завтра была война». Тысячи свечей, зажжённых ветеранами, руководством и сотрудниками правоохранительных органов, Росгвардии, курсантами Волгоградской академии МВД России, представителями власти, общественниками на Площади Героев мемориального комплекса Мамаев Курган, напомнили о великом подвиге советского народа.

Volgograd.ru Завтра была война

К масштабной полицейской акции присоединились многие волгоградцы, гости города-героя. Все участники с зажжёнными свечами выстроились вокруг Озера Слёз, отдавая дань памяти ушедшим в годы Великой Отечественной войны.

Памятная акция началась с инсталляции на монумент «Родина-мать зовет!». Величественная статуя озарилась сначала стальным, потом огненным светом. Память погибших почтили минутой молчания. В Зале воинской славы собравшиеся возложили цветы и венки к Вечному огню, а затем прошли колонной к подножию монумента «Родина-мать зовет!».

34.мвд.рф День памяти и скорби

Впервые акция, проводимая по инициативе волгоградских полицейских, состоялась в 2012 году. На следующий год её поддержали представители всех силовых структур региона, а уже с 2014 года она стала всероссийской. В 2017 году в акции впервые приняли участие офицеры полицейского поискового отряда «Безымянная высота», хор учащихся полицейских классов средней школы № 35 имени погибшего сотрудника милиции Виталия Дубины из Волжского.