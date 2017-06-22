Базель, Швейцария, 22 июня, 2017, 10:30 — ИА Регнум. Археологи из Швейцарии самый древний протез на Земле, проводя раскопки в некрополе в Шейх Абд-эль-Курна, около Луксора. Об этом сообщается на сайте университета Базеля.

Https://www.unibas.ch/en/News-Events/News/Uni-Research/A-Wooden-Toe-Swiss-Egyptologists-Study-3000-Year-Old-Prosthesis.html

Ученые обнаружили артефакт в усыпальнице знатной древнеегипетской женщины. Находка представляет собой протез, заменявший утерянную часть правой ступни. Ее возраст составляет около трех тысяч лет.

Исследователи изучили протез с помощью современной микроскопии, рентгеновской техники и компьютерной томографии. Они смогли выяснить, что деревянный палец несколько раз перестраивался под ноги его владельца.

Ученые уверены, что качество протеза свидетельствует о навыках его создателя, который был хорошо знаком с анатомией человека и обладавший навыками резьбы по дереву. Протез был идеально подогнан под форму ноги, на которой отсутствовали большой палец и половина правой ступни. Он был надежно прикреплен к ступне с помощью системы ремешков и креплений.

Тот факт, что протез был сделан таким кропотливым и тщательным образом, свидетельствует о том, что его владелец был знатного происхождения и имел большое влияние.

Сейчас археологи из Швейцарии и Египта продолжают раскопки в Шейх Адб-эль-Курна в надежде найти другие артефакты из этих некрополей. Однако это осложняется тем, что многие гробницы были разграблены до того, как их нашли ученые.